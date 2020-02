Motociclismo ‘Nacional’ de Enduro prossegue na Régua Por

O Campeonato Nacional de Enduro prossegue no próximo fim de semana em Peso da Régua, onde tem lugar a segunda prova da temporada.

Ainda com a vitória de Hugo Basaúla na memória, a ‘caravana’ da disciplina disputa a oitava edição do Enduro Rotas do Douro, que promete ser tão animada ou mais do que foi a prova inaugural do campeonato.

Na jornada seguinte ao dia de São Valentim, os bravos do pelotão do enduro nacional serão colocados à prova pela organização do Natureza Extreme, com Basaúla a ter de defender pela primeira vez a liderança do ‘Nacional’.

Sábado pelas 11h00 terá início a competição para um percurso de meia centena de quilómetros por volta, repetido no dia seguinte a partir das 9h00, que é desenhado nos concelhos de Peso da Régua, Lamego e Armamar.

São quatro provas especiais cronometradas: Enduro Test em Fontelo São Domingos (Armamar), com 4,3 km; Cross Test no Clube Caça e Pesca no Peso da Régua, com 3,5 km; Extreme em Aldeis (Armamar), com 1,3 km; Super Test no Cais Fluvial do Peso da Régua, com 900 metros; três controlos horários e uma zona de assistência no Multiusos de Peso da Régua (Paddock).