Motociclismo MX Ribatejo visitou Ponte de Sôr Por

Foram 125 os pilotos que estiveram no Crossódromo da Ladeira, em Ponte de Sôr, para a terceira prova do Troféu Regional MX Ribatejo.

A caminho do Algarve, onde estará dia 5 de maio na pista da Cortelha, verdadeira ‘catedral’ do motocross nacional, o Troféu MX Ribatejo cumpriu uma das suas etapas no Alentejo.

Nas MX1 foram 25 os pilotos presentes, com André Santos a chamar a si a vitória final, diante de Edgar Almeida e Pedro Grosso, enquanto João Reguinga foi o melhor na Júnior 125 e Abel Carreiro na Júnior 250.

O pelotão de MX2, sempre o mais preenchido, contou desta vez com 35 concorrentes, com a primeira corrida a ser ganha por Fábio Guerreiro e a segunda a Abel Carreiro, que valeu ao açoriano a ascensão ao primeiro posto do troféu, com José Monteiro no lugar mais baixo do pódio.

As 50 cc tiveram 14 pilotos em Ponte de Sôr, sendo que o melhor concorrente na classe Open foi Luís Pereira, que venceu ambas as ‘mangas’ e se impôs na frente de Pedro Jacob e Nelson Agostinho. Na divisão por classes Luís Pereira venceu as Livre e Paulo Duarte as Clássicas.

Nas 85 cc Igor Amorim foi o primeiro a receber a bandeira de xadrez em ambas as corridas e subiu ao degrau mais alto do pódio ao lado de Martim Espinho e Rúben Ribeiro. Já a competição feminina foi Alba Lopes a melhor, batendo Ândia Sousa e Mariana Pereira.

O pelotão dos Infantis A foi liderado por Inês Mandanços, depois de dividir as vitórias nas duas ‘mangas’ com Rodrigo Mateus. Luís Mateus completou o pódio, terminando na frente de Luís Marques e Guilherme Gomes.

Já os infantis B cumpriram aqui mais uma longa elegível para o campeonato nacional da categoria, com vitória de Tomás Santos, primeiro em ambas as corridas, seguido de Bernardo Santos e Rodrigo Barros.