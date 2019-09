Mutilação genital feminina poderia ser erradicada em cinco anos – ativista

A prática da mutilação genital feminina (MGF) poderia ser erradicada em cinco anos, se a causa conseguisse angariar financiamento para lançar uma campanha global, disse à Lusa Jaha Dukureh, que hoje recebe no parlamento português o Prémio Norte-Sul.

A embaixadora da Boa Vontade das Nações Unidas para o continente africano, que recebe hoje na Assembleia da República o prémio do Centro Norte-Sul do Conselho da Europa relativo a 2018, numa cerimónia onde estará presente o Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, considera que o objetivo estabelecido pela Organização das Nações Unidas (ONU) para 2030 para a erradicação da prática que vitimou já mais de 200 milhões de mulheres em todo o mundo poderia ser encurtado significativamente.

“Se conseguíssemos arrecadar 20 milhões de dólares [18 milhões de euros] para uma campanha global sobre a MGF, acho que não teríamos que esperar até 2030 para erradicá-la. Pessoalmente, acredito que em cinco anos conseguiríamos erradicar a MGF”, afirmou Jaha Dukureh em entrevista à Lusa.

Dukureh, atualmente a viver nos Estados Unidos, é fundadora da organização não-governamental ‘Safe Hands for Girls’ e a “motorista” principal de um autocarro cor-de-rosa adquirido pela organização no início de 2018 que tem percorrido as estradas da sua terra natal, a Gâmbia.

“Se pudéssemos ter um autocarro rosa em cada país em que se pratica a MGF, tenho a certeza de que mais pessoas saberiam sobre os seus efeitos nocivos e as coisas poderiam mudar” mais rapidamente, considerou. Um autocarro por país seria “suficiente”, sublinhou. “Não precisamos de muitos”.

A ativista acredita que “a defesa dos direitos não deve ter um preço” e também que o dinheiro não deve ser desperdiçado.

“Temos um autocarro cor-de-rosa na Gâmbia, que tem viajado por todo o país e permitiu à organização economizar muito dinheiro. […] O nosso autocarro rosa teve um enorme impacto no nosso trabalho nos últimos dois anos, fez uma diferença enorme em pessoas que estamos a alcançar e que não teríamos podido alcançar de outra forma”, relatou.

A chegada de Jaha Dukureh a Portugal para receber o prémio do Conselho da Europa coincidiu com a divulgação dos últimos dados do instituto de estatísticas gambiano, que apontam para uma queda de cerca de 25 por cento do número de raparigas vítimas de MGF nos últimos cinco anos.

“A MGF é praticada no nosso país em meninas entre os 0 e 14 anos. Depois dos 14 anos já não é feita. Em 2018, a percentagem de meninas vítimas que qualquer tipo de MGF foi de 50,6 por cento. No último estudo era de mais de 74 por cento. Isso quer dizer que baixámos a MGF em 25 por cento no nosso país num período de menos de cinco anos. […] Se estes números mostram o que estamos a pensar, a diferença é enorme. Acho que nunca se viu nada como isto em África”, disse à Lusa.

Portugal registou 63 casos de mutilação genital feminina em 2018, mas até meados de agosto deste ano o número de registos ascendia já a 54 casos, de acordo com os dados do projeto Práticas Saudáveis, de prevenção e combate ao fenómeno, centrado nas estruturas de saúde nacionais.

“Estou realmente surpreendida que vocês tenham tantos casos de MGF em Portugal”, afirmou à Lusa, inibindo-se de avançar qualquer sugestão para a mitigação da prática. “Preciso de compreender exatamente o que se passa em Portugal e quais são as tendências para que possa oferecer qualquer tipo de conselho”, justificou.

Um país que poderá em breve vir a conhecer o autocarro rosa da ‘Safe Hands for Girls’ é a Guiné-Bissau.

“A Guiné-Bissau fica a uma hora de carro” da comunidade de Jaha Dukureh na Gâmbia.

“Sei que a MGF ultrapassa os 50 por cento na Guiné-Bissau, infelizmente nunca fui à Guiné-Bissau. Falamos constantemente em irmos à Guiné-Bissau, mas nunca lá fui. Quando soubermos os últimos dados estatísticos do que mudou e onde na Gâmbia e a diferença [em relação aos últimos dados], levarmos o nosso autocarro rosa à Guiné-Bissau ou ao Senegal será muito fácil”, disse.