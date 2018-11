Justiça Mustafá recebido em euforia no pavilhão do Sporting Por

Nuno Mendes, mais conhecido por Mustafá ou Musta, aproveitou que está em liberdade, depois de alguns dias detido, para assistir a um encontro da equipa de futsal dos leões no pavilhão João Rocha. O líder da claque Juventude Leonina foi recebido em euforia pelos seus pares.

Em jogo da Liga dos Campeões de futsal, o Sporting recebeu os Sibiryak e Mustafá aproveitou para voltar aos palcos desportivos.

O líder da claque Juventude Leonina, que passou os últimos dias detido no âmbito das investigações ao ataque ao balneário de Alcochete, na academia do Sporting, foi ver a equipa de futsal dos leões e foi recebido em festa com muita euforia e cânticos pelos seus pares na claque.

Tal como Bruno de Carvalho, Mustafá foi ouvido por um juiz no Tribunal do Barreiro, que determinou termo de identidade e residência, com apresentações periódicas.

Ambos estavam detidos desde domingo, com base em mandados emitidos pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa e foram libertados na manhã desta quinta-feira, no âmbito da investigação ao ataque a Alcochete.

A 15 de maio, recorde-se, a equipa de futebol do Sporting foi atacada na academia do clube, por um grupo de cerca de 40 alegados adeptos encapuzados, que agrediram alguns jogadores, membros da equipa técnica e outros funcionários.