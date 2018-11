Justiça Mustafá pede apoio ao Estado alegando dificuldades financeiras Por

Nuno Mendes (mais conhecido por Mustafá) deverá pedir apoio jurídico durante o julgamento ao ataque à Academia de Alcochete. De acordo com o Correio da Manhã (CM), o líder da claque Juventude Leonina terá alegado dificuldades financeiras para suportar a sua defesa mas a vigilância da GNR já o terá apanhado a conduzir um Porsche e um BMW.

Se for aceite o pedido, será o Estado a suportar os pagamentos do advogado que defenderá Mustafá no caso do ataque à Academia de Alcochete, onde o líder da ‘Juve Leo’ está indiciado e espera julgamento em liberdade, com a medida de coação de apresentações periódicas às autoridades.

O Correio da Manhã explica ainda que Mustafá alegou ao juiz que paga 600 euros pela casa e tem a seu cargo uma filha menor, além de que a mulher, funcionária da claque Juventude Leonina, não tem vencimento.

O arguido alegou também ter apenas um carro de marca Peugeot, avaliado em 17 mil euros.

No entanto, aquele diário revela que este já foi fotografado várias vezes a conduzir um veículo da marca BMW e um Porsche pela vigilância da GNR.

Pela declaração de rendimentos apresentada em tribunal, na sequência do processo de investigação ao ataque à Academia de Alcochete, Mustafá vive no limiar da pobreza, com um rendimento mensal inferior a 200 euros.

Nos últimos dias, depois que foi colocado em liberdade, Mustafá tem prosseguido a sua vida no apoio às mais variadas equipas do Sporting.