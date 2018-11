Justiça Mustafá: “Não sou traficante nem sou terrorista” Por

O líder da claque do Sporting não ficou satisfeito com as medidas de coação determinadas pelo juiz, nem com o processo que o envolveu no ataque à Academia de Alcochete. “Valeu tudo!”, afirmou, aos jornalistas, à saída do Tribunal do Barreiro, momentos após ser libertado.

“Não saio satisfeito!”, declarou Mustafá, à saída do tribunal. “Valeu tudo!”, exclamou, indignado, apesar de ter sido libertado por ordem do juiz, que decretou termo de identidade e residência e apresentações periódicas, no caso do ataque à Academia de Alcochete, em 15 de maio.

“Eu não tenho nada a ver com isto. Não sou traficante nem sou terrorista”, disse ainda o líder da claque Juve Leo.

Bruno de Carvalho e Nuno Mendes, conhecido por Mustafá, estavam detidos desde domingo, com base em mandados emitidos pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.

Ambos foram libertados nesta quinta-feira, com a medida de coação menos gravosa.