Músico Marcelo Camelo edita hoje a primeira sinfonia

O músico brasileiro Marcelo Camelo edita hoje a primeira sinfonia, gravada em março passado com a Orquestra Sinfónica de Praga, anunciou a promotora do artista carioca.

Radicado há vários anos em Portugal, Marcelo Camelo compôs pela primeira vez uma peça sinfónica, intitulada “Sinfonia Nº1, Primitiva”, gravada em março passado, em Praga, pela Orquestra Filarmónica da Cidade de Praga, sob a direção da maestrina Miriam Nemcova.

De acordo com a promotora do músico, a obra começou a ser composta em 2015, tem cerca de meia hora e “ecoa influências assumidas de compositores como Brahms, Mahler e Alberto Nepomuceno”.

“Esta música contém a ideia da comunicação de sentimentos primordiais numa linguagem simples, direta, em oposição à comunicação de sentimentos mais complicados através de uma linguagem sofisticada. Fala de morte e vida, deste ciclo. Por isso também este nome”, refere Marcelo Camelo em nota de imprensa.

Marcelo Camelo, 40 anos, é conhecido sobretudo como músico no panorama do pop rock brasileiro, primeiro enquanto elemento dos Los Hermanos e depois num percurso a solo, com dois álbuns em nome próprio.

É ainda membro da Banda do Mar, ao lado da mulher, a cantora e autora brasileira Mallu Magalhães, e do baterista português Fred Ferreira. Tem também composto para outros artistas, como Maria Rita, e trabalhado como produtor, para nomes como Momo, Wado e Dom La Nena.

“Sinfonia Nº1, Primitiva” será lançada hoje apenas ‘online’.