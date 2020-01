Cultura Música portuguesa com “Ouro, Incenso e Birra” em vários espaços de Lisboa no sábado Por

O Dia de Reis, que se assinala hoje, é comemorado no sábado com “Ouro, Incenso e Birra”, iniciativa que inclui atuações de vários artistas e bandas portuguesas, no bairro de Marvila, em Lisboa.

O “Ouro, Incenso e Birra”, cuja primeira edição aconteceu em 2017, irá “transformar o eixo entre as ruas do Açucar, Capitão Leitão e Pereira Henriques no palco para um circuito de ‘showcases’ com alguns dos mais interessantes nomes da nova música portuguesa”, refere a organização num comunicado hoje divulgado, no qual é anunciado o cartaz completo da iniciativa.

Este ano, haverá concertos de Catarinha Munhá, Luís Severo, PZ, Éme, Afonso Cabral, Marinho, Joana Espadinha, Cassete Pirata, The Plexus, Rapaz Ego e Esteves.

O cartaz inclui ainda DJ ‘sets’ de Brandos Costumes, Benjamim, Bruno Pernadas e João Vaz Silva, e de Joaquim Quadros.

De entrada livre, a iniciativa divide-se entre o Café com Calma, a Dois Corvos, a Fábrica Moderna, a Fábrica Musa, a Lince e o Royal Rawness.

Tal como nas edições anteriores, “parte das receitas da festa serão doadas a uma instituição de solidariedade local”.

“Este ano a escolha caiu no Grupo Capoeira Beija-Flor, um coletivo que trabalha no aconselhamento e acompanhamento de crianças e jovens à beira da marginalização”, refere a organização.

O “Ouro, Incenso e Birra” começa às 13:00 na Fábrica Musa, com um almoço de reis com o cozinheiro Pedro Monteiro. O mesmo espaço irá acolher as atuações de Marinho (17:15), Joana Espadinha (20:45), Cassete Pirata (22:30) e o DJ ‘set’ de Benjamim Bruno Pernadas e João Vaz Silva (23:45).

No Café com Calma, onde atua Catarina Munhá (17:45), haverá nesse dia ‘brunch’ e jantar especiais de Reis.

A Dois Corvos será palco das atuações de Luís Severo (18:30), PZ (20:00) e do DJ ‘set’ Brandos Costumes (22:00), e a Fábrica Moderna das de Éme (16:45) e Afonso Cabral (19:15).

Na Lince, atuam The Plexus (18:00), Rapaz Ego (21:30) e Joaquim Quadros, em DJ set (23:00). A Royal Rawness acolhe Esteves (16:00).