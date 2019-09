Música, animação e artes plásticas no Festival Sete Sóis Sete Luas em Castro Verde

Concertos, como os da Orkestra Popular Des 7Luas e de Dino D’Santiago, espetáculos de animação de rua e artes plásticas vão marcar o 27.º Festival Sete Sóis Sete Luas na vila alentejana de Castro Verde, entre sexta-feira e domingo.

Segundo a Câmara de Castro Verde, no distrito de Beja, no Alentejo, as iniciativas, através das quais o município integra a rede do Festival Sete Sóis Sete Luas, que é dedicado às músicas e artes do Mediterrâneo e do mundo lusófono, são gratuitas e vão decorrer em vários espaços da vila.

O festival começa na sexta-feira, às 21:30, no Anfiteatro Municipal de Castro Verde, com um concerto dos italianos Mimmo Epifani & the Barbers, que irão interpretar um repertório original ligado a instrumentos de corda, como bandolim, mandola e mandoloncello, e étnicos utilizados nos salões de barbeiros de Salento, no sul de Itália.

Também na área da música, o festival vai incluir, no sábado, o concerto do grupo de música popular portuguesa Cantares do Sul, às 18:00, no palco da igreja dos Remédios.

Seguem-se os concertos da Orkestra Popular Des 7Luas, produção original do festival que reúne músicos de Brasil, Itália, Espanha, Portugal e Guiné-Bissau, no sábado, às 21:30, e de Dino D’Santiago, no domingo, às 19:00, no Anfiteatro Municipal de Castro Verde.

Ao nível de animação de rua, o festival vai incluir, num palco junto à igreja dos Remédios, o espetáculo de bicicleta acrobática “Sobre Rodas”, do artista espanhol Yldor Llach, no sábado, às 19:00, e uma “aventura musical e circense” dos portugueses Irmãos Esferovite, no domingo, às 18:00.

Na área das artes plásticas, o festival vai apresentar a exposição “Meus aCORdes”, com obras de pintura e escultura do artista cabo-verdiano Tutu Sousa, que será inaugurada no sábado, às 17:00, no Fórum Municipal de Castro Verde.

Durante o festival, Tutu Sousa, um autodidata na pintura e na escultura e que já fez dezenas de pinturas murais e decorativas e exposições individuais e coletivas em Cabo Verde, países europeus e Estados Unidos da América, vai realizar um laboratório de pintura mural destinada a jovens de Castro Verde.

O Festival Sete Sóis Sete Luas é promovido por uma rede cultural composta por 30 cidades de dez países do mediterrâneo e do mundo lusófono onde decorre, nomeadamente Brasil, Cabo Verde, Croácia, Eslovénia, Espanha, França, Itália, Marrocos, Portugal e Tunísia.