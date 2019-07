Nas Notícias Município de Barcelos suspende ‘Milhões de Festa’ Por

O Município de Barcelos e a Lovers & Lollypops, parceiros e coprodutores do Milhões de Festa desde 2010, acordaram não realizar o festival em 2019, adiando para 2020 a décima edição desta colaboração.

Um dos mais bem sucedidos eventos de Barcelos não terá edição em 2019, depois de nove anos sem interrupções.

O município de Barcelos e a empresa promotora do evento “consideram ter chegado o momento de reflectir sobre o espaço que o evento ocupa no panorama nacional e, com base nisso, redefinir a sua missão e estratégia”.

De acordo com uma nota enviada ao PT Jornal, “trata-se de uma pausa que terá em conta o sucesso das nove edições realizadas em Barcelos e que em nada compromete o trabalho e a história do evento”.

O Milhões de Festa, recorde-se, promoveu a estreia nacional de nomes como Electric Wizard, Alt-J Connan Mockasin, Squarepusher, Graveyard, Jacco Gardner, Boogarins, Earthless, Shame, Michael Rother, Sons of Kemet, The Comet is Coming, faUSt & Gnod, Nubya Garcia, entre outros.

O município de Barcelos e a Lovers & Lollypops suspendem a edição de 2019, mas mantêm, no entanto, “o compromisso de fazer de Barcelos e do Milhões de Festa referências obrigatórias para melómanos, curiosos e apreciadores de música, prometendo voltar com força e energia redobrada”.