Mundial2022: Moçambique vence 1-0 nas Ilhas Maurícias e ganha vantagem

Moçambique deu hoje um passo importante para ultrapassar a primeira fase de apuramento africana rumo ao campeonato do mundo de futebol Qatar2022, após vencer por 1-0 nas Ilhas Maurícias.

A equipa treinada pelo português Luís Gonçalves, que se estreou no cargo, rendendo Abel Xavier, impôs-se com golo solitário, aos nove minutos, do experiente avançado ‘Telinho’, que na época 2012/13 jogou na Naval 1.º de Maio.

A segunda mão, que decide quem passa à fase de grupos, disputa-se em 10 de setembro, com os ‘mambas’ a jogar em Maputo.

Moçambique está em 116.º do ‘ranking’ da FIFA, enquanto as Maurícias são 157.º.