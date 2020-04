Motores ‘Mundial’ de Resistência poderá ter menos provas em 2021 Por

Uma versão reduzida do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) no próximo ano foi admitida pelo seu responsável máximo.

Gerard Neveu diz que é muito cedo para falar em detalhe sobre a época seguinte, que para já deverá começar em março de 201, depois de ter sido abandonado o formato do calendário de inverno.

O francês também considera que não tem como prever o clima económico do automobilismo quando o mundo enfrenta a crise provocada pela pandemia de coronavírus, mas admite que talvez tenha de ser necessário reduzir o campeonato das atuais oito provas.

“Se nos disseram que teremos oito corridas, a começar em março e terminar em novembro, seríamos loucos e arrogantes. Poderá haver menos corridas: há muitas opções e tudo é possível. Temos que observar a situação económica dentro de alguns meses: qual a posição das equipas, construtores, pilotos privados e qual é a posição de parceiros e patrocinadores”, defende Neveu,.

O chefe do WEC reitera que a intenção é começar a época de 2021 nas 1000 Milhas de Sebring em março, paralelamente às 12 Horas pontuáveis para o IMSA Sportscar. E a única certeza que tem de momento é que as 24 Horas de Le Mans terão lugar na altura tradicional, a meio do mês de junho.