Motores ‘Mundial’ de Ralis vai avançar para os carros elétricos ou híbridos em 2022 Por

O presidente da Federação Internacional do Automóvel (FIA), Jean Todt, anunciou que o Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) irá avançar para automóvel elétricos ou híbridos em 2022.

Todt considera que o WRC fez poucos ou nenhuns esforços no sentido da competição sustentável em termos ambientais, e que se sente frustrado com a situação.

“Pessoalmente sou completamente em favor da evolução nos ralis. E claramente é uma grande frustração para mim não ver o mundo dos ralis empenhado, pelo menos, numa hibridização ou em alguma tecnologia. A razão para isto, disseram-me quem gere o campeonato, é que os construtores não o querem. Não querem uma mudança dos regulamentos”, considerou o presidente da FIA.

E para Jean Todt a situação não faz qualquer sentido olhando para o que acontece atualmente na indústria automóvel: “Para mim não é uma posição defensável. Quando vou aos salões de Frankfurt, Paris, China, Japão ou Genebra só vejo novas tecnologias. Para mim é frustrante ver que num evento FIA não queiram essas novas tecnologias”.

“Mas agora vejo que finalmente os construtores dizem que precisam de alguma hibridização. As pessoas da área técnica na FIA, com o apoio dos construtores, estão a trabalhar para implementar isso em 2022. A razão para isso não ter acontecido antes era que eles não o queriam”, acrescenta o presidente da Federação Internacional.

Yves Matton, responsável da FIA para os ralis, adiantou alguns detalhes sobre as mudanças a operar no regulamento, que colocará um ponto final nas regras atuais do WRC, que vigoram desde 2017 e que terminarão em 2021: “Sabemos muito bem o que está na janela de tempo, sendo que em 2019 é quando vamos anunciar os regulamentos, que dá mais do que tempo suficiente (aos construtores) para estarem prontos”.