Motores ‘Mundial’ de Ralis prepara-se para ajustar o calendário Por

O Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) prepara-se para ajustar o calendário, já que o México pode ter sido a última prova da competição em vários meses.

Tal como sucede noutros campeonatos de automobilismo o calendário deverá ser reajustado em função da evoluição de pandemia de covid-19.

O campeonato já sofreu uma primeira alteração com o adiamento do Rali da Argentina, previsto inicialmente para o fim de semana de 23 a 26 de avril, mas os responsáveis pelo WRC começam já a pensar que tal não será suficiente e as provas de Portugal e da Sardenha, no final de maio e começo de junho, deverão ser adiadas ou canceladas.

Para além das situações de pandemia que se vivem em Itália e Portugal, várias fronteiras estão fechadas, pelo que se esperam mais alterações no calendário do WRC, começando a crescer a dúvida se também o Campeonato do Mundo se completará, seguindo assim o exemplo do WEC ou da Fórmula 1.

Relativamente ao Rali de Portugal deverá ser tomada uma decisão entre 3 e 8 de abril, enquanto a Itália deverá conhecer uma decisão ainda esta semana. Já o Rali do Quénia, previsto para o fim de semana de 17 a 19 de julho, prossegue os seus preparativos, ainda que aquele país da África Oriental tenha fechado as suas fronteiras por um período de um mês.