Motores ‘Mundial’ de Ralicross regressa a Montalegre em 2020 Por

O Campeonato do Mundo de Ralicross (World RX) está de regresso a Montalegre, após um ano de ausência.

Um desentendimento entre os promotores do World RX e os responsáveis pela prova portuguesa tinham levado a que a competição não tivesse visitado o traçado transmontano este ano, depois de o receber desde 2014.

Agora o Circuito Internacional de Montalegre vai voltar a receber a caravana do ‘Mundial’ de Ralicross, numa jornada que parece ser uma espécie de enterrar do ‘machado de guerra’ entre as duas partes, que quase levou o caso aos tribunais, por não respeito contratual.

“A decisão de suspender o evento com a Câmara de Montalegre deu lugar a um grande passo atrás para toda a região”, afirmou a propósito o autarca local, Orlando Alves, salientando: “Felizmente o reconhecimento da nossa causa, da nossa capacidade de organizar uma prova e a qualidade da pista falam por si próprios. E o resultado está aí. Um acordo foi conseguido com um contrato de um ano e uma recondução com a recetividade das duas partes”.

Montalegre volta assim a reintegrar o calendário do World RX, no qual se espera uma finalização dentro de algumas semanas, com a inclusão também da Cidade do Cabo (África do Sul) e Spa (Bélgica).