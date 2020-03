Motores ‘Mundial’ de Ralicross em Montalegre adiado Por

A prova portuguesa do Campeonato do Mundo de Ralicross (World RX), prevista para Montalegre a 2 e 3 de maio, foi adiada devido à pandemia de Covid-19.

No fundo é a repetição do que já sucedera com a prova de abertura da competição agendada para Espanha na semana passada.

Num comunicado, os responsáveis pelo campeonato dizem que “devido ao facto do governo português ter declarado o estado de emergência e a suspensão de todos os eventos desportivos em Portugal, e preocupações devido a o Covid-19, a prova deste ano do World RX foi adiada”.

“Esta decisão foi tomada depois de uma análise cuidada e a consulta com a FIA, com as autoridades de saúde portuguesas e com o governo local, já que a saúde e a segurança de todos os envolvidos se mantém e nossa prioridade principal. Estamos a estudar uma alternativa viável para o evento, em conjugação com o organizador local da prova. Vamos fornecer mais atualizações assim que as tivermos”, acrescenta o documento.

Ainda não foi anunciado o adiamento ou cancelamento da prova do World RX que terá lugar duas semanas depois em Spa-Francorcgamos (16 e 17 de maio), mas a atual situação na Bélgica deverá ditar decisão semelhante.