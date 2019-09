Motores Muller volta a ganhar no WTCR na China e Michelisz lidera o campeonato Por

Yvan Muller somou a sua segunda vitória do fim de semana da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) em Ninbgo, ao impor-se na terceira corrida na pista chinesa, enquanto Norbert Michelisz assumiu a liderança do campeonato ao vencer a segunda corrida.

Foi de facto um dia de festa para a Lynk & Co Cyan Racing, já que o duplo êxito de Muller acontece ‘em casa’ da marca chinesa, que na derradeira prova deste domingo conseguiu também uma ‘dobradinha’.

Norbert Michelisz esteve imparável na primeira corrida de hoje, apesar de um toque com Andy Priaulx, que liderou a prova inicialmente. Mas toques e incidentes foi coisa que não faltou, nomeadamente aquele que envolveu Tiago Monteiro e Benjamin Leuchter, cujo Volkswagen Golf terminou contra as barreiras.

O piloto português acabou por ter de ir às boxes para reparar o seu Honda, tal como sucedeu com o Civic de Esteban Guerrieri, enquanto o Hyundai de Aufusto Farfus foi outra ‘vítima’ da fogosidade em pista, a obrigar a entrada do ‘safety car’, numa prova que também viu o ‘herói’ local, Ma Quing Hua, desistir.

No recomeço da prova Priaulx liderava, com o britânico a manter o seu Lynk & Co a ser mais rápido nas retas do que Michelisz, e na refrega Gabriele Tarquini conseguiu passar ambos. Foi então que o húngaro da Hyundai colidiu com a traseira do carro de Priaulx, fazendo-o entrar em pião.

Depois numa jogada de equipa, e porque Norby está melhor colocado no campeonato, Tarquini deixou o seu companheiro de equipa passá-lo e vencer com quase oito décimas de vantagem sobre o veterano italiano, enquanto Yvan Muller, num fim de semana de sonho, subiu ao último lugar do pódio.

Thed Bjork, no segundo Lynk & Co, e Daniel Haglof, no melhor dos Cupra, completaram o top cinco, numa corrida em que Esteban Guerrieri não pontuou e por isso perdeu a liderança do campeonato para Norbert Michelisz, que viria a sair da China com 16 pontos de vantagem sobre o argentino da Honda.

Muller terminaria em beleza o fim de semana, liderando a última corrida do fim de semana de princípio ao fim, diante do seu sobrinho e colega de marca na Cyan Racing Yann Ehrlacher. Um êxito que deixa o francês de 50 anos a somente um ponto do segundo lugar de Guerrieri no campeonato, pois o argentino não terminou este confronto.

Foi mais uma corrida plena de incidentes e acidentes, um deles a eliminar Tiago Monteiro, que foi de encontro ao muro das boxes depois do seu Honda ter sido tocado pelo Volkswagen de Medhi Bennani, e que valeu uma penalização ao piloto marroquino. Esteban Guerrieri ficaria fora da corrida num incidente que envolveu também os Audi de Frederic Vervich e Jean-Karl Vernay.

Mas a agressividade em pista continuou com Norbert Michelisz a repetir a colisão no Lynk & Co de Andy Priaux, sendo que desta vez foi o húngaro da Hyundai quem saiu pior, pois teve de abandonar.

Depois da entrada do ‘safety car’ para que posse possível retirar vários carros danificados em pista, Yvan Muller e Yann Ehrlacher mantiveram o ‘tandem’ Lynk & Co na frente, mas logo atrás Gabriele Tarquini aproveitou a intensa luta entre Aurélien Panis e Nicky Catsburg para ultrapassar ambos, tal como Augusto Farfus, e isso acabou por permitir ao veterano italiano terminar no último lugar do pódio. O btasileiro e Thed Bjork completaram o lote dos cinco primeiros.

Classificação

Corrida 2

1º Norbert Michelisz (Hyundai) 15 voltas

2º Gabriele Tarquini (Hyundai) + 0,766s

3º Yvan Muller (Lynk & Co) + 1,537s

4º Thed Bjork (Lyn & Co) + 1,906s

5º Daniel Haglof (Cupra) + 2,360s.

Corrida 3

1º Yvan Muller (Lynk & Co) 18 voltas

2º Yann Ehrlacher (Lynk & Co) + 0,431s

3º Gabriele Tarquini (Hyundai) + 1,234s

4º Augusto Farfus (Hyunadi) + 3,830s

5º Thed Bjork (Lynk & Co) + 4,248s