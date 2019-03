“Mulheres expostas como num leilão de gado? Façam greve”, diz Fernanda Freitas

View this post on Instagram

DOIS DIAS depois do #8março. DOIS DIAS DEPOIS. E DOIS programas aparecem em simultâneo, em horário “nobre”, com réplicas do que toda a sociedade se propôs combater há DOIS DIAS: ideias retrógradas com mulheres a exporem-se no que parece ser um leilão de gado ou perante questionários tipificados e retirados da “Crónica feminina” da futura sogra. E para os que vierem dizer que as mulheres não foram obrigadas a ir ao programa, eu sei!! Têm liberdade para o fazer- mas que ainda me enerva mais. Querem mesmo mudar mentalidades? Não pactuem com isto. Façam #greve e desliguem os televisores.