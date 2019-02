Mulher suspeita de incêndio em prédio de Paris com “problemas psiquiátricos”

A mulher de 40 anos, que foi hoje detida na sequência do incêndio que provocou oito mortos num edifício em Paris, tinha “antecedentes psiquiátricos”, informou hoje o Procurador da República Rémy Heitz.

“A mulher era conhecida dos moradores por ter problemas psicológicos”, adiantou aos jornalistas o Procurador de Paris, Remy Heitz.

Contacto pela agência Lusa, fonte da secretaria de Estado das Comunidades disse que “não há, até ao momento informação de portugueses afetados pelo incêndio”.

“Os serviços consulares estão a acompanhar a ocorrência. O Consulado de Paris está em contacto com cidadãos portugueses e com as autoridades francesas”, adiantou.

A polícia francesa está a interrogar a suspeita, uma moradora no edifício que começou a arder cerca da 01:00 (00:00 hora de Lisboa) e onde as chamas se propagaram de forma rápida surpreendendo os vizinhos que dormiam.

O procurador de Paris, Remy Heitz, afirmou que “a investigação está apenas a começar” e que ainda é muito cedo para determinar a causa do incêndio, mas que os dados preliminares apontam para um ato criminoso.

Rémy Heitz disse que a mulher tem “antecedentes psiquiátricos”, um argumento avançado pelos vizinhos, que adiantaram que a suspeita “é instável” e que antes do incêndio ouviram uma discussão.

A suspeita, que vive no prédio que ardeu, foi detida perto do local, acrescentou.

Por sua vez, o ministro do Interior francês, Christophe Castaner, que também se deslocou ao local do fogo, confirmou a morte de oito pessoas no incêndio, que já está sob controlo.

O ministro destacou a rapidez com que os 250 bombeiros chegaram ao local, o que permitiu resgatar com vida meia centenas de pessoas.

Castaner esclareceu também que o fogo começou no segundo piso e as chamas propagaram-se a grande velocidade.

Os bombeiros conseguiram controlar as chamas cerca das 06:30 (05:30 em Lisboa)

Oito pessoas morreram hoje e pelo menos 30 ficaram feridas na sequência do incêndio que deflagrou, durante a madrugada, num prédio localizado num dos bairros mais caros de Paris, segundo o último balanço noticiado pelos ‘media’ locais.

As autoridades afirmaram ainda que conseguiram retirar cerca de 50 pessoas que se encontravam no prédio de oito andares.

O edifício fica na Rua Erlanger, 16.º distrito e é um dos bairros mais caros e tranquilos de Paris, perto do popular parque ‘Bois de Boulogne’ e a cerca de um quilómetro do estádio Roland Garros e perto do estádio do Paris Saint-Germain.

De acordo com o jornal francês Le Monde, dos 30 feridos, seis são bombeiros.