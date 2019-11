Mulher morre em queda de carro para o rio Mondego na Guarda

Uma mulher com cerca de 30 anos morreu hoje no despiste de uma viatura ligeira que caiu ao rio Mondego, no concelho da Guarda, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

Segundo a fonte do CDOS da Guarda, a vítima era a condutora e a única ocupante do veículo que se despistou e caiu para o rio, “junto da ponte de Videmonte”, na estrada que faz a ligação entre as localidades de Trinta e Videmonte, no concelho da Guarda.

“[O corpo da mulher] estava no interior do veículo que foi retirado da água. Ainda foram feitas manobras de reanimação, mas não resultaram e o óbito foi declarado no local pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER)”, afirmou a mesma fonte.

O alerta para o acidente foi dado pelas 19:56 e para o local ainda foi mobilizada uma equipa de mergulhadores de Viseu, que não chegou a atuar.

Estiveram no local do acidente 10 viaturas e um total de 30 elementos dos Bombeiros Voluntários da Guarda, da GNR, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da Proteção Civil Municipal da Guarda, de acordo com o CDOS.