Mulher espera 24 horas e vai três vezes ao centro de saúde para uma consulta… urgente

O país há algum tempo que deixou de estar em estado de emergência mas vão aparecendo cada vez mais portugueses que se queixam das limitações no acesso a centros de saúde neste que é um tempo de pandemia.

No dito ‘novo normal’ há relatos de dificuldades no acesso a cuidados de saúde aos que evitam uma ida aos hospitais e, com isso, libertam espaço e tempo para os casos mais urgentes e de dor mais aguda.

Conta o Diário de Notícias (DN) que uma mulher em Vila Franca de Xira esperou 24 horas e teve de se deslocar três vezes ao centro de saúde para uma consulta… urgente.

Depois de horas a tentar ligar para a unidade de saúde local, a mulher acabaria por se deslocar à Unidade de Saúde Familiar Terras de Cira, em Vila Franca de Xira, por indicação do SNS 24.

Lá chegada, foi recebida por um segurança que lhe entregou um papel com contactos de médicos que fariam a consulta pelo telefone.

Os contactos, pode ler-se no DN, seriam os mesmos contactos para os quais a mulher tentava, sem efeito, que lhe atendessem.

“Um dizia-se desligado; outro interrompido sistematicamente”, detalha no DN, num artigo assinado por Rita Rato Nunes.

A mulher relata que passadas 24 horas desde que começou a tentar ligar lá foi ouvida por uma médica que efetuou a prescrição de um exame de diagnóstico.

A mulher voltou ao centro de saúde para recolher a folha para realizar o exame mas, lá chegada, ainda não havia a dita folha já que a médica continuava a dar consultas pelo telefone e ainda não tinha libertado a indicação para o exame.

Voltou mais tarde para que, por fim, pudesse dar por concluída esta ‘epopeia’ e conseguisse realizar o exame para detetar o problema de saúde.