Mulher encontrada morta junto a falésia no Algarve

O corpo de uma mulher foi encontrado, nesta quinta-feira, junto a uma falésia no Algarve. As autoridades estão a investigar o caso.

O Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, citado pela agência Lusa, recebeu o alerta durante a tarde para a presença do corpo de uma mulher, aparentemente com 30 anos, junto a uma falésia, na zona de Ponta Ruiva, no concelho de Vila do Bispo, no Algarve.

O capitão do Porto de Lagos, Conceição Duarte, revelou que o corpo estava numa zona de rochas e de acesso dificultado.

“São desconhecidas as circunstâncias em que ocorreram a morte”, salientou Conceição Duarte, à Lusa.

A esta ocorrência compareceram 15 operacionais apoiados por oito viaturas dos bombeiros de Vila do Bispo, do INEM, da Polícia Marítima e da GNR.

O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária.