Local Mulher encontrada morta durante combate a incêndio num prédio em Lisboa Por

Os Sapadores de Lisboa encontraram o cadáver de uma mulher quando combatiam o incêndio que deflagrou no alegado apartamento da vítima.

De acordo com uma fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros, citada pelo Jornal de Notícias, a vítima será a idosa, de 94 anos, que residia no apartamento onde deflagrou o incêndio, no quarto piso do prédio no número 179 na Rua do Salitre.

O corpo da mulher foi encontrado no quarto de banho, não tendo sido possível apurar se estava morta antes do incêndio ou se terá sido vítima da inalação de fumo.

O alerta para o fogo foi dado às 11h40.