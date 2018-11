Local Mulher de 90 anos morre em incêndio em prédio no centro do Porto Por

Uma mulher de 90 anos morreu hoje na sequência de o incêndio que deflagrou num prédio habitado na rua da Alegria, no Porto, disse à Lusa fonte da PSP.

Em declarações à Lusa, fonte do Comando Metropolitano da PSP do Porto adiantou estar confirmado que uma mulher de 90 anos é uma “vítima mortal” do incêndio que começou pelas 09:36.

A mesma fonte esclareceu que o fogo decorre no “prédio habitado”.

De acordo com a página da Internet da Proteção Civil, o fogo “habitacional” está a ser combatido por 17 homens e cinco viaturas.

Fonte dos Sapadores disse à Lusa tratar-se de “uma ocorrência significativa”.

Pelas 10:00, fonte daquela corporação referiu que a casa estava já “totalmente tomada pelas chamas”.