Muita ação e emoção no Ralicross de Paredes

O primeiro dia de competição do Ralicross de Paredes levou já muita emoção à pista de Baltar, que confirmam a aposta acertada dos organizadores, que pretendem candidatar a prova ao Campeonato de Portugal da modalidade.

As “hostilidades” foram abertas pelo Kartcross, em que João Ribeiro (HN Sport) foi o mais rápido nos treinos cronometrados, batendo Mauro Reis (HSport) por sete décimas.

Ribeiro optou por alinhar em Kartcross, pois o Citroen Saxo S1600 com que ganhou dois campeonatos e lidera o actual, não ficou pronto a tempo da prova, após o ‘capotanço’ sofrido em Mação.

“Com muita pena minha não posso participar com o meu carro nesta corrida, que é em casa, pois devido ao acidente sofrido na última corrida em Mação não conseguimos recuperar o Citroen Saxo a tempo”, referiu o piloto.

Mas João Ribeiro “não podia ficar a ver”, e por isso foi buscar um HN Sport: “É a minha primeira experiência de Kartcross em competição, mas espero poder contribuir para que seja um grande espectáculo… pelo menos começou bem”.

Em termos de resultados, nas restantes categorias, após as duas primeiras corridas de qualificação, o estreante Jorge Rafael Rego (Peugeot 106) levou a melhor sobre André Monteiro (Toyota Corolla). Na Nacional 2RM, Paulo Sousa (BMW E30) e Adão Pinto (Opel Astra) dividiram as vitórias e os segundos lugares e terminaram empatados, com três pontos cada um. Tiago Ferreira (Peugeot 106) fez o pleno de vitórias na Nacional A1.6, tendo Jorge Costela (Citroen Saxo) na segunda posição,

Daniel Pacheco e José Lourenço, ambos em Subaru Impreza, lutaram pela vitória nos Supercar, com Pacheco a levar a melhor. André Sousa (Peugeot 207 S1600) e Joaquim Pacheco (Citroen C2 S1600) tiveram desempenho semelhante, com o homem do Peugeot a levar a melhor.