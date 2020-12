Nas Notícias “Mudar o ministro para continuar tudo na mesma não serve”, diz João Ferreira Por

O candidato comunista à Presidência da República recusou comentar as condições para Eduardo Cabrita se manter à frente do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Em declarações à Lusa, à margem de uma iniciativa em Vila Real de Santo António, João Ferreira salientou que “a avaliação” das condições de Eduardo Cabrita “cabe ao primeiro-ministro”.

No entanto, o candidato presidencial deixou um alerta a António Costa, que hoje de manhã tinha garantido manter “total confiança” no ministro da Administração Interna.

“Mudar o ministro para continuar tudo na mesma não serve”, avisou.

Sobre a morte do cidadão ucraniano Ihor Homenyuk, nas instalações do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) no aeroporto de Lisboa, João Ferreira vincou que a entidade deve ser sempre um garante de “direitos fundamentais”.

“É claro que aquilo que é necessário fazer-se é um virar de página no SEF, que passe pela garantia de adoção dos mecanismos de funcionamento, no plano interno, e de controlo e fiscalização, no plano externo, que permitam uma atuação do serviço em linha com o respeito pelos direitos fundamentais dos cidadãos emigrantes e dos requerentes de asilo que chegam a Portugal”, complementou o candidato a Belém apoiado pelo PCP.