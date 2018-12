Motores Mudanças na liderança da M-Sport para o WRC Por

Depois de anunciar o seu programa no Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) do próximo ano, a M-Sport fez saber que a equipa terá uma nova chefia.

Malcolm Wilson cede o seu lugar a Rich Millener para se dedicar à parte de negócios da empresa. Sendo que o novo responsável será o líder máximo da formação no WRC.

“O próximo ano vai ser um ano importante para a M-Sport. Temos uma série de novos projetos, incluindo a apresentação do novo Centro de Avaliação em Dovenby Hall. Vamos continuar a expansão da rede e continuar a trabalhar com os parceiros existentes, salvaguardando os papéis que temos e aproveitar quaisquer oportunidade que surgir”, justificou Malcolm Wilson.

Millener passará a assim a ter sob sua alçada Eflyn Evans e Scott Martin, Teemu Suninen e Marko Salminen, as duas duplas que disputarão a totalidade do Campeonato do Mundo de Ralis de 2019, já que Pontus Tidemand irá para já efetuar apenas dois ralis.

Trata-se de alguém que se juntou à M-Sport em 2006 assumindo funções no departamento de vendas, trabalhando muito próximo de Wilson nas últimas temporadas. Rich Millener foi agora a pessoa em quem o patrão da equipa escolheu para o cargo de diretor e team manager da formação envolvida no WRC. Algo que o deixa orgulhoso: “É agradável que Malcolm tenha acreditado que eu posso fazer o trabalho. A pressão vai ser acrescida face à saída de Seb (Ogier), e agora é um bom tempo para mudanças”.