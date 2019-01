Fórmula 1 Mudanças à vista na liderança da Ferrari na Fórmula 1 Por

Depois de mais uma temporada em que a Ferrari não conseguiu o título de Fórmula 1, sendo novamente batida pela Mercedes, parece haver movimentações no seio da ‘Scuderia’ de Maranello.

Segundo o jornal desportivo Gazzetta dello Sport, Maurizio Arrivabene será substituído na liderança da mítica equipa italiana por Mattia Binotto.

Arrivabene é responsável pela ‘Gestine Sportiva’ da formação de Maranello desde 2014, quando foi nomeado pelo então presidente Sergio Marchionne, falecido no ano passado. O Gazzetta dello Sport diz que Binotto será o futuro homem forte da Ferrari, apesar da competitividade demonstada pelo SF71H, o mais sério rival do Mercedes W09 durante a temporada, não obstante a sucessão de erros de Sebastian Vettel na fase final do campeonato.

É na atuação de Vettel e na gestão da atuação do piloto alemão que é apontado o principal erro de Maurizio Arrivabene na época passada. Razão para o subsituir por Mattia Binotto, promovido a diretor técnico depois da saída surpresa de James Allison em 2016.

Sob a ‘batuta’ de Binotto foram produzidos alguns dos melhores Ferrari dos últimos anos, ainda que o monolugar de 2017 tenha evidenciado algumas fragilidades na fase final do ano.