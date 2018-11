Motores Mudança de motor dá penalização a Ehrlacher no WTCR em Macau Por

Yann Ehrlacher sofrerá uma penalização na grelha de partida para a primeira corrida do fim de semana da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) em Macau, devido à troca de motor no seu Honda.

O propulsor do Civic TCR do sobrinho de Yvan Muller teve de ser trocado, como consequência de problemas decorrentes de jornadas anteriores do campeonato, mais concretamente uma avaria na corrida 3 de Suzuka (Japão).

“Sabíamos de antemão que isto poderia acontecer aqui, e vou utilizar a experiência que adquiri anteriormente para dar o meu melhor de modo a marcar o maior número de pontos possíveis para o campeonato de equipas”, prometeu o jovem piloto francês.

Estes problemas aconteceram no mesmo dia em que Robert Huff estabeleceu um novo recorde do traçado de Macau nos treinos livres, ao efetuar uma volta em 2m29,766s, sendo a primeira vez que um carro TCR roda no Circuito da Guia abaixo de 2m30s. Aos comandos do seu Volkswagen Golf GTi TCR o britânico bateu por meio segundo Yann Ehrlacher, antes do piloto gaulês ter problemas com o motor do seu Honda Civic TCR, sendo o seu tio Yvan Muller o terceiro mais rápido, no melhor dos Hyundai i30 N TCR.

De referir que apesar de se tratarem de treinos livres já houve alguns contactos com o ‘cenário’, pois Denis Dupont e Lam Kam San, ambos em Audi RS3 LMS bateram nos rails na zona do Paiol.

A qualificação para a primeira corrida do fim de semana tem lugar na próxima madrugada – 1h50 em Portugal.