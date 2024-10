Nas Notícias Mudança de hora: Quando muda a hora 2024? Por

Quando muda a hora? No próximo domingo, 27 de outubro, decorre a segunda mudança de hora em Portugal neste ano de 2024. E o país entra no horário de inverno.

A mudança de hora é a 27 de outubro, com Portugal a entrar no horário de inverno. Às 02h00, os relógios devem ser atrasados 60 minutos, passando para as 01h00.

Na região autónoma dos Açores, a mudança de hora ocorre à 01h00. Neste arquipélago, os relógios deverão ser atrasados para as 00h00.

Quando muda hora?

Quer saber quando muda a hora 2024? Este ano, Portugal entrou no horário de verão a 31 de março, último domingo desse mês.

Desta feita, a mudança da hora vai colocar o país no regime de inverno. O horário de inverno tem início no último domingo do mês de outubro.

A mudança de horário seguinte será apenas em 2025. A 30 de março, os relógios serão adiantados 60 minutos para colocar Portugal no horário de verão.

Quando é que muda a hora?

De acordo com uma diretiva comunitária de 2020, a hora oficial em Portugal deve mudar duas vezes por ano. Primeiro no último domingo de março, depois no último domingo de outubro.

A mudança de hora é uma tradição que data do início do século XX. Ela foi motivada pela necessidade de poupar combustível na iluminação pública, numa altura em que a Europa estava mergulhada na I Guerra Mundial.

Em 2019, o Parlamento Europeu aprovou uma proposta para terminar com a mudança de hora. Contudo, a pandemia de covid-19 colocou essa decisão ‘na gaveta’.

Até ao momento, não há previsão de quando a União Europeia passará a adotar a hora única. Assim, a hora muda duas vezes por ano. Primeiro entra o horário de verão, em março, e depois o horário de inverno, em outubro.