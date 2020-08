Nas Notícias Movimento de Rui Moreira quer Rui Rio a concorrer ao Porto por PSD/PS/Chega Por

O movimento pelo qual Rui Moreira se candidatou à Câmara do Porto desafiou Rui Rio a candidatar-se nas próximas eleições, sugerindo ao antigo autarca do PSD que se alie a PS e Chega.

O desafio foi lançado no dia em que o Presidente da República promulgou a lei que altera as regras para os movimentos independentes que concorrem às eleições autárquicas.

“Apresente-se como candidato ao Porto com os poucos do PSD que ainda o apoiam, peça apoio aos seus ‘compagnons de route’ e aliados do PS e, já agora, convide o Chega”, desafiou o movimento que ganhou as últimas autárquicas no Porto.

“Chame-lhe coligação Rio, porque a lei permite isso aos partidos, e venha a jogo. Às claras. O Porto cá os espera”, diz ainda o texto, publicado no site oficial do movimento.

A nova lei impede que os movimentos independentes possam usar a palavra “partido” no nome, nem o nome do candidato à Câmara nas siglas das listas para as freguesias.

Esta medida resultou “à medida da birra” de Rui Rio, após um “subserviente casamento com o PS”, durante o qual “negociou o dote” para fazer aprovar “uma lei que tem como único alvo óbvio o movimento que venceu as duas últimas eleições no Porto e libertou a cidade do cinzentismo ‘riista’”, complementou o movimento de Rui Moreira.