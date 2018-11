Desporto “Mourinho é um ser humano fantástico”, diz treinador do Chelsea Por

Maurizio Sarri, treinador do Chelsea, teceu rasgados elogios a José Mourinho, seu homólogo no Manchester United. “É um ser humano extraordinário”, afirmou.

Sarri reconheceu que se aproxima mais “futebolísticamente” do técnico do Liverpool, mas traçou rasgados elogios ao treinador português.

“José Mourinho é um ser humano extraordinário. Fiquei com uma ótima impressão do jogo em Stamford Bridge, aquando do episódio do meu assistente. Além disso, no plano profissional não há muito a dizer sobre Mourinho: ganhou tudo em todo o lado”, afirmou.

Em entrevista ao diário italiano ‘Gazzetta dello Sport’, Maurizio Sarri falou ainda de Emery, treinador do Arsenal, que considera um “estudioso” e um “enorme profissional”.

Sarri e Mourinho, recorde-se, envolveram-se num episódio no duelo para o campeonato, quando um assistente do italiano provocou o treinador do Manchester United.

Recorde.