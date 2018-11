Desporto “Mourinho é um ser desprezível”, diz jornalista espanhol Por

Manu Carreño, jornalista da Cadena Ser, de Espanha, arrasou José Mourinho, depois do gesto polémico do português no final da partida frente à Juventus. “É um ser desprezível”, atirou.

A vitória conquistada em Turim, nos instantes finais, continua a dar que falar, não só em Itália mas também em Espanha.

Esta sexta-feira, Manu Carreño arrasou José Mourinho, falando inclusive num afastamento do futebol por parte do técnico português.

“Mourinho tem de ser afastado do futebol imediatamente. Ele é um ser desprezível e não merece estar no desporto. É um tipo que não tem noção do ridículo, que não tem educação, nem vergonha”, atirou.

Em causa está o gesto polémico do técnico português, no final da partida frente à Juventus, que o jornalista considera “desconfortável de ver”.

“Ele está crescentemente a afastar-se e isso é porque ele quer. (…) Não tem classe ou categoria e ultimamente não ganha”, rematou, citado pelo Mundo Deportivo.

Recorde-se que Mourinho provocou os adeptos italianos no final do encontro, com um gesto que tem dado que falar na imprensa internacional.

