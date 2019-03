Motores Motonáutica de regresso à Madeira Por

A Federação Portuguesa de Motonáutica tem o desejo de estender a modalidade aos quatro cantos do país, e isso não compreende apenas o território continental, como fez questão de mostrar o seu presidente na sua visita à ilha da Madeira.

Paulo Ferreira deslocou-se à ‘Pérola do Atlântico’ com o propósito de criar as condições para um regresso da motonáutica ao arquipélago, firmando um protocolo com a Associação de Jet-Ski e Motonáutica da Madeira e o Clube Força 5 com o objetivo de promover as atividades náuticas com motor na região junto de centenas de jovens.

Segundo o presidente da FPM a intenção é criar as “melhores condições logísticas e de formação” às escolas náuticas, numa iniciativa aplaudida pela Direção Regional madeirense da Juventude e do Desporto, na pessoa do seu dirigente, David Gomes, que elogiou a “visão moderna e ousada que irá transformar a motonáutica” por parte de Paulo Ferreira.

A visita do presidente da Federação Portuguesa de Motonáutica à ilha da Madeira durou dois dias, tendo acompanhado por Jorge Silva, Vice-Presidente das Atividades Desportivas e cumprido uma vasta agenda de encontros. Uma deslocação que teve como principal objetivo apoiar os clubes filiados, estabelecer parcerias com as autoridades locais e marcar o regresso da Motonáutica à Pérola do Atlântico mais de uma década depois.

Para além do encontro oficial com David Gomes, Diretor Regional de Juventude e Desporto, Paulo Ferreira reuniu ainda com Jorge Carvalho, Secretário Regional da Educação, com Marta Henriques, da Associação de Promoção da Madeira e com o Comando da Zona Marítima da Madeira e o Município do Funchal.

Houve tempo para Paulo Ferreira ir dar um ‘abraço’ a Henrique Rosa Gomes, o craque madeirense Campeão Europeu de Aquabike,