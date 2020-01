Motociclismo Motocross nacional altera datas a três provas Por

Depois de terem sido anunciados os calendários dos diversos campeonatos de motocross disputados em Portugal este ano três provas sofreram ajustes nas datas da sua realização.

As alterações em questão prendem-se com uma etapa do Campeonato Nacional MX Jogos Santa Casa 2020 e outras duas elegíveis para campeonatos regionais – Norte e Ribatejo.

Dessa forma a prova do ‘Nacional’ MX prevista para Carrazeda de Ansiães tem lugar a 14 de junho, a de Carvoeira (Torres Vedras) do MX Ribatejo disputa-se a 7 de junho e a do Troféu Norte em Fregim (Amarante) realiza-se a 7 de junho.