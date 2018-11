Economia Mota-Engil compra ações próprias e passa a deter 2,4073 por cento do seu capital social Por

A Mota-Engil comprou hoje em bolsa 15.000 ações próprias, passando a deter 5.717.507 títulos, correspondentes a 2,4073 por cento do seu capital social, foi hoje comunicado ao mercado.

“Após estas operações de compra, a Mota-Engil passou a deter 5.717.507 ações próprias, correspondentes a 2,4073 por cento do seu capital social”, lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Na sessão de hoje da bolsa, a Mota-Engil ganhou 1,66 por cento para 1,60 euros.