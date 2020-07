Ciência Mosquitos não transmitem a covid-19, confirma estudo que dividiu comunidade científica Por

Um estudo publicado na Schientific Report confirmou oficialmente o que a Organização Mundial de Saúde (OMS) já tinha antecipado: os mosquitos não transmitem o vírus da covid-19.

Os cientistas analisaram com particular atenção três espécies de mosquitos (Aedes aegypti, Ae. albopictus e Culex quinquefasciatus) que, para além de estarem bem disseminados pelo mundo, são bastante comuns na China, onde teve início a pandemia, no final de 2019.

Para este ensaio, 292 mosquitos foram inoculados com o novo coronavírus. A grande maioria (277) não apresentou qualquer vestígio do SARS-Cov-2 passadas 24 horas.

Nos restantes 15, todos da espécie Ae. albopictus, não houve qualquer replicação do vírus.

Como não se consegue replicar no inseto, o SARS-Cov-2 não pode ser transmitido por mosquitos, concluíram os investigadores.

O estudo acabou por dividir a comunidade científica, como referiu o jornal espanhol El País.

Um grupo defende que “é sempre bom ter uma prova experimental como esta”, como comentou Isabella Eckerle, professora no Centro de Genebra para Doenças Virais Emergentes, mas outro grupo contesta o ‘desperdício’ de recursos nesta investigação.

“Este seria o primeiro e único coronavírus que se poderia transmitir por mosquitos”, salientou Volker Thiel, do Instituto de Virologia e Imunologia da Suíça, lembrando que esta família de vírus “apenas infeta mamíferos e aves”, como realçou Nerea Irigoyen, da Universidade de Cambridge.