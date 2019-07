Moscovo está preocupado com decisão do Irão e apela ao diálogo

O Kremlin manifestou hoje preocupação com a decisão de Teerão de começar a enriquecer urânio a um nível que foi proibido pelo acordo internacional de 2015, apelando à “continuação do diálogo” com os iranianos.

“A Rússia quer acima de tudo continuar o diálogo e os esforços na frente diplomática”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, acusando os Estados Unidos de serem responsáveis pelas atuais tensões.

“A Rússia e o Presidente Vladimir Putin advertiram sobre as consequências que aconteceriam, inevitavelmente, se um dos Estados que fizesse parte do acordo colocasse fim às suas obrigações e se retirasse. Constatamos hoje com pesar essas consequências”, declarou Peskov.

O Irão confirmou no domingo que vai começar a enriquecer urânio a um nível proibido pelo acordo internacional sobre o seu programa nuclear – enfraquecendo ainda mais o acordo celebrado em 2015 -, em retaliação à retirada unilateral de Washington do acordo em maio de 2018 e às sanções norte-americanas que se seguiram.

Teerão comprometeu-se, através do acordo de 2015, a não produzir uma bomba nuclear e concordou em reduzir drasticamente o seu programa nuclear em troca do levantamento das sanções internacionais que sufocavam a sua economia.

Entretanto, a restauração de sanções dos Estados Unidos teve o efeito de quase isolar o Irão totalmente do sistema financeiro internacional e fazer o país perder quase todos os seus compradores de petróleo.

Este novo desenvolvimento ocorre num momento de grande tensão entre Washington e Teerão.