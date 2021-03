Nas Notícias Mortalidade nos lares caiu 98 por cento no último mês Por

A semana de 08 a 15 de março foi a que registou menos óbitos por covid-19 nos lares desde o início da pandemia, revelou hoje a ministra da Segurança Social, sublinhando uma redução de 98 por cento no último mês.

A ser ouvida na Comissão de Trabalho e Segurança Social, juntamente com a restante equipa ministerial, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social aproveitou para “partilhar que esta semana [de 08 a 15 de março] foi a semana (…) [com] menos óbitos nos lares desde que a pandemia começou”.

De acordo com Ana Mendes Godinho, e citando dados comparativos internacionais sobre o número de óbitos na Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI) face ao número de óbitos totais, Portugal “teve uma das taxas mais baixas da Europa”.

Houve “uma redução dos óbitos de 98 por cento no último mês fruto desta mobilização de todos e fruto de programa de testagem”, disse a ministra, acrescentando que o número de surtos em lares baixou 75 por cento no último mês.

Nesta matéria, a ministra adiantou que o programa de prevenção nos lares irá continuar com a testagem até ao final de junho, tendo já sido feitos 266 mil testes.