Morreu trabalhador soterrado em derrocada no Funchal

O trabalhador atingido hoje por uma derrocada numa pedreira, no Funchal, morreu no interior da escavadora onde se encontrava, confirmou o delegado de Saúde do Serviço de Saúde da Madeira.

O incidente ocorreu cerca das 14:00 e o corpo do trabalhador, de 41 anos, foi removido do local numa viatura funerária cerca das 17:45, após a intervenção das equipas de socorro dos Bombeiros Sapadores do Funchal, Bombeiros Voluntários Madeirenses e Serviço Regional de Proteção Civil.

A derrocada ocorreu numa pedreira situada numa encosta sobranceira à Estrada da Fundoa, nos arredores da capital madeirense, e atingiu a escavadora que o trabalhador estava a operar, soterrando-o no interior da cabine.

Enquanto decorriam as operações de remoção das pedras, vários familiares do trabalhador, que era casado e pai de dois filhos, chegaram ao local e o Serviço Regional de Proteção Civil acionou uma equipa para lhes prestar apoio psicológico.

A vítima mortal era natural do Jardim da Serra, freguesia do concelho de Câmara de Lobos, a oeste do Funchal, e desempenhava a função de maquinista há vários anos.