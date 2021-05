Nas Notícias Morreu Tomás, o menino de Braga a quem o Papa telefonou Por

Morreu Tomás, o menino de 7 anos de Braga que lutava contra um cancro agressivo e que recebeu uma chamada do Papa Francisco, interessado em saber como o menino estava depois de um tratamento em Barcelona.

‘Tomasito’, como era conhecido, não resistiu ao neuroblastoma, identificado a 20 de setembro de 2019, apesar dos tratamentos efetuados numa clínica particular na cidade espanhola, numa iniciativa solidária paga pelo futebolista Cristiano Ronaldo.

“Partiste na tua casa a olhar para os papis e para o Homem-Aranha, rodeado dos teus peluches, no colo da mummy e com os beijinhos do papi. Voaste com a leveza de quem deixou muito no coração de tantos e tantas! Principezinho, amamos-te daqui até à lua com voltas infinitas vezes e muito mais além… Para sempre… O nosso amor não acaba nunca, porque o amor entre pais e filhos transcende o tempo, não tem barreiras e é eterno”, escreveu a família, na página solidária que tinha sido criada no Facebook.

A “homenagem de despedida” será realizada amanhã, pelas 15h00, com transmissão na página de Facebook ‘Pelos Sonhos do Tomás’. “Não foi uma decisão fácil, pois é um momento muito privado e de muita dor, mas entendemos que o Tomás não é só nosso. O Tomasito é também vosso, de muitos, de um país inteiro, de um mundo inteiro, que muito o amou e se fizeram presentes nesta sua enorme missão e que têm também o direito de lhe prestar a sua última homenagem”, explicou a família.