Fórmula 1 Morreu Robin Herd um dos fundadores da March Por

Faleceu Robin Herd, um dos fundadores da equipa March de Fórmula 1, e a pessoa que ‘descobriu’ Adrian Neway, o engenheiro que transformou a Williams, a Mclaren e a Red Bull em formações vencedoras.

Herd tinha 80 anos, e o seu nome está definitivamente ligado à F1. Um engenheiro formado na Universidade de Oxford, que em 1970 fundou a March, juntamente com o antigo presidente da FIA Max Mosley, e também com Alan Rees e Graham Coaker.

Recuando mais no tempo, a ligação de Robin Herd à Fórmula 1 data de 1965, quando foi recrutado pela McLaren. De seguida passou pela Cosworth – que fornecia motores a 95% do pelotão na época, antes de criar a March. Uma estrutura que disputou 197 Grandes Prémios e obteve três vitórias, e que teve nas suas ‘fileiras’ pilotos como Ronnie Peterson e Niki Lauda.

A March também se notabilizou noutras disciplinas, nomeadamente na Fórmula 2 e na IndyCar, tal como Herd se envolveu noutras atividades fora do automobilismo, nomeadamente no início da sua carreira, quando foi designer do projeto do avião de reação Concorde, ou quando se tornou presidente do clube de futebol Oxford United.