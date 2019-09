Morreu Robert Frank, ícone da fotografia do século XX, aos 94 anos

O fotógrafo norte-americano Robert Frank, ícone da fotografia do século XX, morreu na segunda-feira, aos 94 anos, no Canadá, anunciou hoje o galerista Peter MacGill.

A notícia foi dada pelo jornal The New York Times, citando o responsável pela Pace-MacGill Gallery, de Manhattan, que representava o artista de origem suíça que residia há décadas no Inverness, Nova Escócia, Canadá.

Robert Frank celebrizou-se através do seu livro “Os Americanos” (1958), com imagens a preto e branco captadas em viagens que realizou pelos Estados Unidos, e que se tornou num manifesto contra a tradição, com um grande impacto nas gerações que se seguiram.