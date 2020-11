Desporto Morreu Reinaldo Teles Por

Morreu Reinaldo Teles, administrador não-executivo da SAD do FC Porto. O dirigente encontrava-se internado, com covid-19, e não resistiu.

“Reinaldo Teles, administrador do FC Porto, faleceu esta quarta-feira, aos 70 anos. A ligação do antigo atleta, seccionista, diretor, vice-presidente e administrador da SAD do FC Porto, no papel de associado, estendia-se há mais de meio século, desde 1967”, indicou o clube.

O administrador não-executivo da SAD dos dragões manifestou sintomas da doença no final de outubro e deu entrada no Hospital de São João, no Porto, acabando por ser transferido algumas horas depois para a Unidade de Cuidados Intensivos.

Com prognóstico reservado, passou a respirar através um ventilador e inspirou cautelas redobradas, até porque era considerado um paciente de risco, face à pandemia de covid-19, em virtude da idade e do historial clínico associado a problemas cardíacos.

Homem de confiança de Pinto da Costa, Reinaldo Teles era conhecido entre os portistas carinhosamente por ‘Tio Reinaldo’, sendo uma figura histórica do clube e ligada aos sucessos portistas desde que chegou ao emblema da Invicta.

Desempenhando vários cargos na estrutura do FC Porto, Reinaldo Teles foi também vice-presidente de Pinto da Costa e um dos responsáveis pela SAD portista aquando da sua criação.