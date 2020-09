Cultura Morreu Quino, o ‘pai’ da Mafalda Por

Joaquín Salvador Lavado, cartoonista argentino mais famoso por Quino e criador da personagem Mafalda, morreu esta quarta-feira, aos 88 anos de idade.

O óbito foi confirmado pelo editor de Quino, Daniel Divinsky.

“Morreu Quino. Toda a gente boa no país e no mundo o chorará”, escreveu o editor, no Twitter.

O cartoonista tinha deixado de desenhar em 2006, após vários problemas de saúde.

Em dez anos, Quino passou por seis operações cirúrgicas.

A causa da morte não é ainda conhecida.