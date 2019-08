Nas Notícias Morreu o piloto do avião que caiu ao mar em Múrcia Por

O piloto do avião do exército espanhol que caiu hoje em Múrcia morreu, indicou o ministério da Defesa de Espanha, apesar de se ter ejetado antes do aparelho cair no mar.

As equipas de socorro que fizeram parte do resgate encontraram restos mortais e, “à falta de confirmação forense, pode-se dizer que o piloto morreu”, revelaram fontes do ministério, citadas pela agência Efe.

Apesar de ter dois lugares, o ministério da Defesa assegurou que apenas um instrutor viajava no C-101 da Força Aérea que se despenhou, às “09:38 locais (08:30 em Portugal) perto da localidade de La Manga, na região de Múrcia”, no sudeste do país.

O avião caiu perto de uma base da Força Aérea, em San Javier. Imagens amadores transmitidas pela imprensa espanhola mostraram o avião a cair abruptamente no mar, junto a uma praia.