Morreu o jornalista da agência Lusa Rui Parracho aos 64 anos

O jornalista da agência Lusa Rui Parracho faleceu hoje, na Malveira, no concelho de Mafra, aos 64 anos, na sequência de paragem cardíaca, indicou fonte próxima da família.

Nascido em Queluz, no concelho de Sintra, em 26 de setembro de 1955, Rui Parracho foi jornalista da agência Reuters e entrou depois para a Agência Noticiosa Portuguesa (ANOP), em 1982.

Após a extinção da ANOP, para dar origem à Lusa – Agência de Notícias de Portugal, em 1986, trabalhou como editor adjunto da secção internacional e chefiou as delegações em Cabo Verde e em Marrocos nos anos 1980 e 1990.

Rui Parracho encontrava-se em situação de pré-reforma desde 2010.

Frequentou a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa na área de estudos anglo-americanos.

De acordo com a mesma fonte, o corpo estará no crematório de Rio de Mouro, no concelho de Sintra, pelas 13:00 de terça-feira, dia 31 de dezembro.

A cremação realizar-se-á, no mesmo local, pelas 14:00.