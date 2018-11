Desporto Morreu Fernando Marques que criou a famosa ‘jarra’ dos árbitros Por

Figura emblemática da arbitragem portuguesa nos anos 90, sobretudo depois de criar a famosa ‘jarra’ para os árbitros, Fernando Marques morreu. Tinha 89 anos.

Antigo presidente do Conselho de Arbitragem, Fernando Marques ficou célebre entre a arbitragem nacional com a criação da ‘jarra’ onde eram colocados os árbitros em jeito de punição.

Natural de Penafiel, além de presidir ao Conselho de Arbitragem, Fernando Marques também exerceu funções na Associação de Futebol do Porto, da qual era sócio de mérito.

A Fernando Marques coube também a criação do sorteio dos árbitros, que chegou a ser realizado, em tempos, para que fossem escolhidos os juízes para as partidas do campeonato.