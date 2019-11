Morreu ex-Presidente interino da Tunísia Mohamed Ennaceur

Mohamed Ennaceur, Presidente interino da Tunísia entre julho e outubro, morreu hoje aos 85 anos, num hospital militar da capital tunisina, para onde havia sido transferido durante a noite devido a um “mal-estar”, segundo a imprensa local.

Mohamed Ennaceur era presidente do parlamento tunisino quando assumiu interinamente a Presidência do país, em 25 de julho, horas depois da morte do então chefe de Estado, Beji Caid Essensi.

De acordo com a Constituição tunisina, Ennaceur podia exercer o cargo de Presidente interino de 45 a 90 dias, o que obrigou a antecipar em dois meses as eleições para a Presidência, que estavam previstas apenas para o final do ano.

No dia 23 de outubro, dois dias antes de atingir o limite previsto na Constituição, Ennaceur transferiu os poderes para o novo Presidente eleito, o jurista independente Kaïes Said.

Quando aceitou as novas funções Ennaceur já se encontrava num estado de saúde debilitado.

Membro do partido do Governo “Nidaa Tounes”, foi eleito presidente do parlamento em 2014. Antes tinha exercido o cargo de ministro dos Assuntos Sociais em duas ocasiões, durante o regime do Preisdente Habib Bourguiba, considerado o ‘pai’ da independencia tunisina.