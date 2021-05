Nas Notícias Morreu criança que ficou horas esquecida dentro do carro no centro de Lisboa Por

Uma criança de 2 anos morreu esta quinta-feira dentro do carro, numa zona central de Lisboa. A menina ainda foi transportada para o Hospital de Santa Maria, de nada valendo as tentativas de reanimação.

A criança ficou esquecida no carro desde as 10h00 da manhã, depois da mãe, com 40 anos, ter voltado a casa, após deixar outras duas filhas nas escolas. Só a meio da tarde é que a mãe, alertada por uma funcionária do jardim de infância, que ligou a questionar por que motivo a menina não tinha ido, se apercebeu que tinha deixado a filha esquecida no carro.

O caso foi entregue à Polícia Judiciária, tendo sido feita uma participação à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.

A mãe da criança estaria a sofrer de insónias há mais de um mês e apresentar-se-ia bastante cansada, de acordo com Jornal de Notícias.

Os pais da criança foram assistidos pela unidade de psiquiatria do Hospital de Santa Maria.